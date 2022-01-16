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Трое детей пострадали в серьезной аварии с внедорожником в Ростовской области

16 января 06:10
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области столкнулись два автомобиля, из-за чего травмы получили трое несовершеннолетних, заявили в региональном УГИБДД.

Водитель внедорожника Tager во время поездки по дороге Самбек — Матвеев Курган не стал пропускать машину Hyunday Solaris. Водитель последнего автомобиля не успел затормозить и произошло столкновение.

«Пострадали три пассажира Hyundai, им еще нет 18 лет. В машинах детских кресел не оказалось», — уточнили в ГИБДД.

Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее четыре человека погибли в ДТП с молоковозом в Ростовской области. Авария случилась через несколько дней после Нового года, причиной стало столкновение с легковым автомобилем.

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