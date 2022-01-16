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В Азове окровавленный мужчина пытался выпрыгнуть из окна многоэтажки

16 января 13:45
Фото: https://pixabay.com/photos/zombie-flesh-eater-dead-spooky-949915/
В Ростовской области жители Азова стали очевидцами того, как покрытый кровью мужчина пытался выпрыгнуть из окна многоэтажного здания, сообщается в одном из пабликов в Instagram.

Здание располагалось на улице Васильева. Окровавленный мужчина перекинул одну ногу из окна. При этом он громко кричал.

Напуганные очевидцы произошедшего позвонили в полицию. После этого на место прибыли сотрудники полиции и бойцы бойцов ОМОНа. Буйного жителя Азова доставили в отдел полиции. Отмечается, что мужчина мог находится под действием наркотиков.

Ранее в Ростове был задержан мужчина, находящийся в алкогольном опьянении. По версии следствия, он поругался со своей матерью и нанес ей удар ножом в грудь. В результате полученной раны женщина умерла.

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