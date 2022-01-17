Автобусы из Ростова в аэропорт Платов резко подорожали до 150 рублей

Только в октябре прошлого года стало известно, что проезд по данному маршруту подорожал на 20%, до 120 рублей. И вот новое повышение - на этот раз на 30 рублей. В итоге за год проезд на автобусе по маршруту №700 вырос на 50%.
Также с октября 2021 года перевозчик берет плату за провоз багажа в размере 50 рублей. Причем платить приходится даже тогда, когда в автобусе отсутствует багажный отсек.
Ранее жители Ростова пожаловались на то, что на городских автобусах № 71, № 16 и № 78 водители отказываются включать печки. При этом пассажиры заметили, что недавно увеличилась цена на проезд. Тем не менее улучшений в сервисе городского транспорта, по их словам, не наблюдается.