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Автобусы из Ростова в аэропорт Платов резко подорожали до 150 рублей

17 января 08:18
Фото: donland.ru
Цена на проезд в автобусах по маршруту №700, который следует из Ростова-на-Дону до Платова, снова выросла, сообщает портал Travel.ru.

Только в октябре прошлого года стало известно, что проезд по данному маршруту подорожал на 20%, до 120 рублей. И вот новое повышение - на этот раз на 30 рублей. В итоге за год проезд на автобусе по маршруту №700 вырос на 50%.

Также с октября 2021 года перевозчик берет плату за провоз багажа в размере 50 рублей. Причем платить приходится даже тогда, когда в автобусе отсутствует багажный отсек.

Ранее жители Ростова пожаловались на то, что на городских автобусах № 71, № 16 и № 78 водители отказываются включать печки. При этом пассажиры заметили, что недавно увеличилась цена на проезд. Тем не менее улучшений в сервисе городского транспорта, по их словам, не наблюдается.

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#Новости#Анна Смирнова#Общество
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