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Более 50 школ эвакуировали в Ростове из-за сообщений о минировании в понедельник

17 января 07:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в понедельник прошла эвакуация более 50 учебных заведений из-за угроз о бомбах, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Массовые эвакуации школ, зданий судов и других организаций проходят по всей России с прошлой недели. Причиной являются сообщения неизвестных о минировании объектов.

В каждом случае проводятся проверки, никаких опасных предметов найдено не было. Очередная волна эвакуаций продолжилась с понедельника.

В соцсетях ростовчане пишут названия школ, в которых прервали занятия. Их насчитывается уже более 50.

«Судя по всему, эвакуировали все школы. Было бы страшно, если бы хоть одна школа была заминирована, а еще ужаснее, что неизвестно какая», — прозвучало в комментариях.

При этом многие высказывают мнение, что звонки с угрозами поступают из Украины. Но никаких доказательств правдивости этих заявлений нет.

Ростовчане возмущаются также тому, что многие дети ждут возле школы, хотя в данном случае это опасно.

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