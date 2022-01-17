Более 50 школ эвакуировали в Ростове из-за сообщений о минировании в понедельник

Массовые эвакуации школ, зданий судов и других организаций проходят по всей России с прошлой недели. Причиной являются сообщения неизвестных о минировании объектов.
В каждом случае проводятся проверки, никаких опасных предметов найдено не было. Очередная волна эвакуаций продолжилась с понедельника.
В соцсетях ростовчане пишут названия школ, в которых прервали занятия. Их насчитывается уже более 50.
«Судя по всему, эвакуировали все школы. Было бы страшно, если бы хоть одна школа была заминирована, а еще ужаснее, что неизвестно какая», — прозвучало в комментариях.
При этом многие высказывают мнение, что звонки с угрозами поступают из Украины. Но никаких доказательств правдивости этих заявлений нет.
Ростовчане возмущаются также тому, что многие дети ждут возле школы, хотя в данном случае это опасно.