Эксперт рассказал, почему в центре Ростова не хотят спасать уникальные здания

«Если говорить о имении братьев Елицеров, то ведь именно с них началась торговля зерном за рубеж, когда они первыми отправили 100 мешков муки в Лондон. И если бы не они, то ни Парамонов, ни других купцов в начале XX века на Дону просто бы не существовало. К тому же, имение Елицеров целое и неплохо сохранилось, — рассказывает Геннадий Крольман. — А жилой дом Феоны Здоренко — это один из трех домов на весь современный Ростов, который возводили из ракушечника, без применения кирпича. Да и само здание — переработка одного из образцовых проектов XIX века, что делает его особенно уникальным. Сегодня у дома провалилась крыша, но его еще можно спасти. Похожая ситуация у нас была и на Станиславского ,103 [дом, переживший трех императоров, революцию и войну — прим. редакции], и на Станиславского, 39, который все-таки был принят в перечень ОКН».