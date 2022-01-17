Эксперт рассказал, почему в центре Ростова не хотят спасать уникальные здания

Он уверен, что из-за которых в Ростове ряд старинных домов не признали памятниками культуры, несколько, но две из них главные. Первая заключается в нежелании Комитета по охране ОКН брать под защиту аварийные объекты, несмотря на их очевидную ценность и удовлетворительное состояние. А вторую причину эксперты видят в том, что участки земли, где размещены памятники архитектуры, планируются под застройку.
«Например, квартал, где расположено имение Елицеров, еще в 2015 году планировался под полную реконструкцию со сносом. Сейчас его начинают сносить, под застройку расчищается большой участок земли. Видимо по этой причине, Комитет по охране ОКН не хочет брать под защиту аварийные дома. Хотя в других городах такие уникальные объекты стараются сохранять», — подчеркивает Геннадий Крольман.
Активистам общественного движения «МойФасад» отказали во включении в реестр объектов культурного наследия двух уникальных, старинных домов. Речь шла не только об имении братьев Елицеров на Социалистической, но и о бывшем жилом доме Феоны Здоренко на Донской, 41.
«Если говорить о имении братьев Елицеров, то ведь именно с них началась торговля зерном за рубеж, когда они первыми отправили 100 мешков муки в Лондон. И если бы не они, то ни Парамонов, ни других купцов в начале XX века на Дону просто бы не существовало. К тому же, имение Елицеров целое и неплохо сохранилось, — рассказывает Геннадий Крольман. — А жилой дом Феоны Здоренко — это один из трех домов на весь современный Ростов, который возводили из ракушечника, без применения кирпича. Да и само здание — переработка одного из образцовых проектов XIX века, что делает его особенно уникальным. Сегодня у дома провалилась крыша, но его еще можно спасти. Похожая ситуация у нас была и на Станиславского ,103 [дом, переживший трех императоров, революцию и войну — прим. редакции], и на Станиславского, 39, который все-таки был принят в перечень ОКН».