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Это незаконно: юристы рассказали, что грозит водителю в Ростове, высадившему ребенка

17 января 06:10
Фото: pixabay.com
Принудительно высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта незаконно, рассказал юрист Владимир Плужников для RostovGazeta

Инцидент произошел 14 января: водитель автобуса отказался везти 12-летнего ребенка до конечной остановки, чтобы сэкономить на топливе. Девочке пришлось идти домой несколько километров в мороз.

«Законом запрещено принудительно высаживать детей без билета в возрасте до 16 лет из автобуса, трамвая или троллейбуса, если они следуют без сопровождения совершеннолетнего лица», – говорит юрист Владимир Плужников.

По словам Владимира Плужникова, вне зависимости от того, оплатил ребенок проезд, или нет – водитель не имеет права высадить его из транспорта. Наказание за такой поступок, нарушающий основные права детей – штраф в размере 5000 рублей.

«Если с ребенком что-то случится, действия водителя могут попасть под уголовное наказание, предусмотренное статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности». При возникновении подобных ситуаций необходимо обратиться к перевозчику, в Департамент транспорта и Роспотребнадзор», – заключает юрист Ольга Анохина.

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#Новости#Общество
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