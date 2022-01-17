Это незаконно: юристы рассказали, что грозит водителю в Ростове, высадившему ребенка

Инцидент произошел 14 января: водитель автобуса отказался везти 12-летнего ребенка до конечной остановки, чтобы сэкономить на топливе. Девочке пришлось идти домой несколько километров в мороз.
«Законом запрещено принудительно высаживать детей без билета в возрасте до 16 лет из автобуса, трамвая или троллейбуса, если они следуют без сопровождения совершеннолетнего лица», – говорит юрист Владимир Плужников.
По словам Владимира Плужникова, вне зависимости от того, оплатил ребенок проезд, или нет – водитель не имеет права высадить его из транспорта. Наказание за такой поступок, нарушающий основные права детей – штраф в размере 5000 рублей.
«Если с ребенком что-то случится, действия водителя могут попасть под уголовное наказание, предусмотренное статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности». При возникновении подобных ситуаций необходимо обратиться к перевозчику, в Департамент транспорта и Роспотребнадзор», – заключает юрист Ольга Анохина.