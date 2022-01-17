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«Их раздетыми вывели в парк!»: родители в Ростове возмущены эвакуацией детей из школ

17 января 08:00
Фото: rostovnadonu/vk.com
Родители в Ростове-на-Дону пожаловались на организацию эвакуации детей из школ после сообщений о минировании, сообщается в популярном городском паблике в соцсети «ВКонтакте».

Родители в Ростове-на-Дону пожаловались на организацию эвакуации детей из школ после сообщений о минировании, сообщается в популярном городском паблике в соцсети «ВКонтакте».

Ранее появилась информация, что детей отпускают по домам после массовой эвакуации.

«По домам? Их раздетыми вывели в парк», — возмутилась ростовчанка в комментариях.

Еще один житель города заметил, что много людей скопилось возле школы после эвакуации.

«Если люди не хотят взорваться, то они уходят максимально далеко, а не стоят возле забора и ждут "а что же будет"», - написал он.

Напомним, 17 января в ростовские школы поступили сообщения о минировании. На данный момент эвакуированы люди из семи школ города.

#Новости#Анна Смирнова#Происшествия
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