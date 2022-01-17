«Их раздетыми вывели в парк!»: родители в Ростове возмущены эвакуацией детей из школ

Родители в Ростове-на-Дону пожаловались на организацию эвакуации детей из школ после сообщений о минировании, сообщается в популярном городском паблике в соцсети «ВКонтакте».
Ранее появилась информация, что детей отпускают по домам после массовой эвакуации.
«По домам? Их раздетыми вывели в парк», — возмутилась ростовчанка в комментариях.
Еще один житель города заметил, что много людей скопилось возле школы после эвакуации.
«Если люди не хотят взорваться, то они уходят максимально далеко, а не стоят возле забора и ждут "а что же будет"», - написал он.
Напомним, 17 января в ростовские школы поступили сообщения о минировании. На данный момент эвакуированы люди из семи школ города.