Из Ростова будет летать самолет в Чебоксары

В понедельник, 17 января, официально объявили о запуске нового рейса, который будет обеспечивать пассажироперевозки жителей Ростовской области из Платова в Чебоксары и обратно.
Теперь самолеты будут летать в Республику Чувашию еженедельно. Самолеты будут вылетать из Чебоксар в 11.00 мск, чтобы приземлиться в Платове спустя два часа. Обратный вылет назначен на 14.00 мск, борт прибудет в Чебоксары в 16.00 мск.
В конце декабря несколько рейсов задержались в Платове из-за снежной бури, а после нее на полосе чуть не произошло столкновение самолета и снегоуборочной машины.