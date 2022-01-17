Из Ростова будет летать самолет в Чебоксары

Теперь самолеты будут летать в Республику Чувашию еженедельно. Самолеты будут вылетать из Чебоксар в 11.00 мск, чтобы приземлиться в Платове спустя два часа. Обратный вылет назначен на 14.00 мск, борт прибудет в Чебоксары в 16.00 мск.