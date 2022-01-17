«Ревела от безысходности»: ростовчанка Диброва заявила, что заболела штаммом омикрон

Диброва заявила, что коронавирус объяснил все, что творится в ее организме в последнее время. Свой случай она назвала ПЦР-приговором.
«У меня появились странное першение в горле, а также слабость и головная боль. Я дошла до отчаяния, так как ничего не помогало», — заявила ростовчанка.
Она добавила, что ревела из-за безысходности. После этого сдала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Диброва не написала, где именно могла заразиться.
Добавим, что в Ростовской области же пока зарегистрировали три случая коронавируса, один человек уже вылечился. Между тем, в регионе подготовили койки и боксы для больных штаммом-омикрон.