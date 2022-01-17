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«Ревела от безысходности»: ростовчанка Диброва заявила, что заболела штаммом омикрон

17 января 15:01
Фото: instagram.com/polinadibrova
Полина Диброва
Модель Полина Диброва из Ростова-на-Дону заявила, что она заразилась штаммом омикрон, говорится на ее странице в Instagram.

Диброва заявила, что коронавирус объяснил все, что творится в ее организме в последнее время. Свой случай она назвала ПЦР-приговором.

«У меня появились странное першение в горле, а также слабость и головная боль. Я дошла до отчаяния, так как ничего не помогало», — заявила ростовчанка.

Она добавила, что ревела из-за безысходности. После этого сдала тест на коронавирус и он оказался положительным.

Диброва не написала, где именно могла заразиться.

Добавим, что в Ростовской области же пока зарегистрировали три случая коронавируса, один человек уже вылечился. Между тем, в регионе подготовили койки и боксы для больных штаммом-омикрон.

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