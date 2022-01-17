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Крещенские купания отменили в Ростовской области из-за штамма омикрон

17 января 12:37
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске в этом году не состоятся крещенские купания из-за неблагоприятной погоды, сообщили в городской администрации.

В реке Тузлов поднялся уровень воды, из-за чего затопило площадку, где собирались сделать купель. Кроме того, обледенели деревянные мостки и лестница.

По прогнозам синоптиков, 18 января ситуация может стать хуже из-за нагона воды. По этим причинам купания пришлось отменить.

Власти также сослались на распространения нового штамма омикрон. Передается он в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник.

Всего в регионе появятся более 70 купелей почти во всех районах. Отказались проводить купания в Аксайском районе из-за неудовлетворительной эпидобстановки.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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