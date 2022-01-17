Крещенские купания отменили в Ростовской области из-за штамма омикрон

В реке Тузлов поднялся уровень воды, из-за чего затопило площадку, где собирались сделать купель. Кроме того, обледенели деревянные мостки и лестница.
По прогнозам синоптиков, 18 января ситуация может стать хуже из-за нагона воды. По этим причинам купания пришлось отменить.
Власти также сослались на распространения нового штамма омикрон. Передается он в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник.
Всего в регионе появятся более 70 купелей почти во всех районах. Отказались проводить купания в Аксайском районе из-за неудовлетворительной эпидобстановки.