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«С детьми воюют»: Украину обвинили в «минировании» более 50 ростовских школ

17 января 08:12
Фото: osce_smmu/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону в понедельник прошла эвакуация более 50 школ из-за угроз о минировании зданий, в чем местные жители обвинили Украину, обсуждение проходит в «ВКонтакте».

Напомним, что уже несколько дней по всей стране проводятся эвакуации образовательных учреждений. Причиной становятся угрозы о минировании зданий.

Кто именно это делает — пока неизвестно, но уже появились предположения, что причастна группа подростков. Доказательства этому не было.

В соцсетях пользователи нашли украинский след, заявив, что звонки идут именно оттуда. Возможно, предположения основаны на непростых отношениях между странами.

«Привет от Украины. На прошлой неделе Екатеринбург так терроризировали. С детьми воюют», — прозвучало в комментариях.

При этом подобных комментариев оказалось сразу несколько. Информации о задержании причастных к угрозам пока не появлялось.

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#Новости#Происшествия
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