«С детьми воюют»: Украину обвинили в «минировании» более 50 ростовских школ

Напомним, что уже несколько дней по всей стране проводятся эвакуации образовательных учреждений. Причиной становятся угрозы о минировании зданий.
Кто именно это делает — пока неизвестно, но уже появились предположения, что причастна группа подростков. Доказательства этому не было.
В соцсетях пользователи нашли украинский след, заявив, что звонки идут именно оттуда. Возможно, предположения основаны на непростых отношениях между странами.
«Привет от Украины. На прошлой неделе Екатеринбург так терроризировали. С детьми воюют», — прозвучало в комментариях.
При этом подобных комментариев оказалось сразу несколько. Информации о задержании причастных к угрозам пока не появлялось.