В Ростове жители Северного заявили, что им нужен не рынок, а детсады

Во вторник, 11 января, на портале «Активный ростовчанин» опубликовали проект, который вынесли на общественные обсуждения. В проекте сказано, что в границах улиц Вавилова и Сосновой появится новая зона, в которой разместят как торговые площадки, так и медучреждения, ветеринарные клиники и центры оказания бытовых услуг населению.
Однако ростовчане остались недовольны проектом межевания и планирования участка общей площадью в 11,9 гектара. Они считают, что северная часть города перенаселена, а потому остро нуждается в школах, детских садах, спортивных площадках, прогулочных зонах и новых дорогах, которые обеспечат транспортное сообщение с другими районами города.
«Это бред, а не корректировки, вместо полезного использования земли (именно там изначально планировался физкультурно-оздоровительный центр) решили установить торговые ряды, организовать рынок. Не ДК, не школы или детсады, а именно рынок. Нам нужны детские сады! Торговых площадей достаточно в нашем районе, не нужны рынки, базары и прочее! Для детей спортзалы под крышей необходимы, дети — наше будущее! Данная территория уже является преимущественно парковой-прогулочной зоной отдыха для местных жителей. Изменять её путем перестройки в торговую зону считаю недопустимым», — прокомментировали новость ростовчане.
Один из местных жителей высказал альтернативное предложение. По его мнению торговые площади следует разместить к востоку от улицы Вавилова или к западу от улицы Сосновой, однако перед этим необходимо соединить улицу Орбитальную с Особенной.
Ранее от губернатора Ростовской области Василия Голубева потребовали рекордов в области строительства социальных объектов.