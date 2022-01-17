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В Ростове жители Северного заявили, что им нужен не рынок, а детсады

17 января 12:25
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове жители Северного жилого массива требуют строить больше объектов социальной инфраструктуры вместо торговых площадок, комментарии появились на портале «Активный ростовчанин».

Во вторник, 11 января, на портале «Активный ростовчанин» опубликовали проект, который вынесли на общественные обсуждения. В проекте сказано, что в границах улиц Вавилова и Сосновой появится новая зона, в которой разместят как торговые площадки, так и медучреждения, ветеринарные клиники и центры оказания бытовых услуг населению.

Однако ростовчане остались недовольны проектом межевания и планирования участка общей площадью в 11,9 гектара. Они считают, что северная часть города перенаселена, а потому остро нуждается в школах, детских садах, спортивных площадках, прогулочных зонах и новых дорогах, которые обеспечат транспортное сообщение с другими районами города.

«Это бред, а не корректировки, вместо полезного использования земли (именно там изначально планировался физкультурно-оздоровительный центр) решили установить торговые ряды, организовать рынок. Не ДК, не школы или детсады, а именно рынок. Нам нужны детские сады! Торговых площадей достаточно в нашем районе, не нужны рынки, базары и прочее! Для детей спортзалы под крышей необходимы, дети — наше будущее! Данная территория уже является преимущественно парковой-прогулочной зоной отдыха для местных жителей. Изменять её путем перестройки в торговую зону считаю недопустимым», — прокомментировали новость ростовчане.

Фото: ar.rostov-gorod.ru

Один из местных жителей высказал альтернативное предложение. По его мнению торговые площади следует разместить к востоку от улицы Вавилова или к западу от улицы Сосновой, однако перед этим необходимо соединить улицу Орбитальную с Особенной.

Ранее от губернатора Ростовской области Василия Голубева потребовали рекордов в области строительства социальных объектов.

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