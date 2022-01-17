В Ростове жители Северного заявили, что им нужен не рынок, а детсады

«Это бред, а не корректировки, вместо полезного использования земли (именно там изначально планировался физкультурно-оздоровительный центр) решили установить торговые ряды, организовать рынок. Не ДК, не школы или детсады, а именно рынок. Нам нужны детские сады! Торговых площадей достаточно в нашем районе, не нужны рынки, базары и прочее! Для детей спортзалы под крышей необходимы, дети — наше будущее! Данная территория уже является преимущественно парковой-прогулочной зоной отдыха для местных жителей. Изменять её путем перестройки в торговую зону считаю недопустимым», — прокомментировали новость ростовчане.