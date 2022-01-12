В Ростове-на-Дону хаотичную точечную застройку города запретят в 2023 году

Реализовать этот план по мнению сити-менеджера помогут правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города, которые приняли в Гордуме в 2020 году. Однако это никак не исправит ситуацию с уже полученными разрешениями. Отозвать их сейчас не представляется возможным даже в том случае, если застройщик не построит необходимые соцобъекты.