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В Ростове-на-Дону хаотичную точечную застройку города запретят в 2023 году

12 января 12:17
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове в 2023 году обяжут застройщиков жилых районов вносить в проекты социальные объекты, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в ходе встречи с представителями СМИ.

Жители Ростова-на-Дону и Ростовской области в целом неоднократно жаловались на острую нехватку объектов социальной инфраструктуры. Глава горадминистрации Алексей Логвиненко объявил, что Ростов собирается прекратить порочную практику строительства многоэтажных жилых комплексов там, где нет необходимой для увеличения плотности населения инфраструктуры.

Логвиненко утверждает, что со следующего года строительство любой высотки будет подразумевать факт того, что застройщик предоставил подробный план, в котором будут указаны обязательные для жизни населения объекты, а именно — дошкольные образовательные учреждения, сами школы, дороги и многое другое.

«Раньше, напомню, от застройщика при возведении многоэтажки требовалось только озеленить участок и организовать парковку, причем даже не обязательно рядом с этим домом», — отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Реализовать этот план по мнению сити-менеджера помогут правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города, которые приняли в Гордуме в 2020 году. Однако это никак не исправит ситуацию с уже полученными разрешениями. Отозвать их сейчас не представляется возможным даже в том случае, если застройщик не построит необходимые соцобъекты.

Ранее из генплана Ростова исключили строительство школ и детских садов, мотивировав это тем, что для них просто нет места. Это заявление вызвало настоящий гнев у ростовчан, которые отметили, что для инвесторов всегда найдут место для очередной «свечки».

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