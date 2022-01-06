В Ростове фитнес-центрам дали 155 гектаров на левом берегу для застройки в 2022 году

Posted 6 января 2022, 18:22
Published 6 января 2022, 18:22
Modified 1 октября, 15:40
Updated 1 октября, 15:40
В Ростове ООО «Фитнес Индустрия» получило в свое распоряжение более 1,5 миллиона квадратных метров земли в планируемой зоне застройки левого берега Дона. Сам участок ограничен улицей Пойменной, южным объездом и западной стороной примыкающего участка земли.
Благодаря постановлению администрации Ростова от 27 декабря 2021 года теперь ООО «Фитнес Индустрия» может начать подготовку плана и документов межевания земли этого участка, которые позднее сможет предоставить для утверждения в Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.
Это уже не первый раз, когда власти города отдают под межевание землю на левом берегу Дона. Ранее власти поделились, как будет выглядеть жилой район, который возведут в левобережной зоне.