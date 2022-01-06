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Posted 6 января 2022, 18:22

Published 6 января 2022, 18:22

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

В Ростове фитнес-центрам дали 155 гектаров на левом берегу для застройки в 2022 году

6 января 2022, 18:22
В Ростове владельцы фитнес центров получили 1,55 миллиона квадратных метров земли на левом берегу Дона под планировку и межевание, постановление опубликовали на сайте горадминистрации.

В Ростове ООО «Фитнес Индустрия» получило в свое распоряжение более 1,5 миллиона квадратных метров земли в планируемой зоне застройки левого берега Дона. Сам участок ограничен улицей Пойменной, южным объездом и западной стороной примыкающего участка земли.

Благодаря постановлению администрации Ростова от 27 декабря 2021 года теперь ООО «Фитнес Индустрия» может начать подготовку плана и документов межевания земли этого участка, которые позднее сможет предоставить для утверждения в Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

Это уже не первый раз, когда власти города отдают под межевание землю на левом берегу Дона. Ранее власти поделились, как будет выглядеть жилой район, который возведут в левобережной зоне.

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