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Логвиненко посоветовал ростовчанам смириться с транспортным коллапсом на Вавилова

11 января 17:22
Фото: RostovGazeta
В Ростове во время запланированной реконструкции Вавилова будет невозможно избежать заторов и транспортного коллапса, об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Напомним, в октябре власти Ростова-на-Дону сообщили, что начнут реконструкцию Вавилова в середине 2022 года. Всего на выкуп 137 земельных участков у собственников собираются потратить пяти миллиардов рублей.

Тем временем на встрече с представителями средств информации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что горожанам придется привыкнуть к неудобствам, которые несет за собой реконструкция. Сити-менеджер объяснил, что объездной дороги пока нет, поэтому пробки и транспортный коллапс в северной части города просто неизбежны.

Алексей Логвиненко утверждает, что ростовчане уже сталкивались с ремонтом улицы Вавилова и благополучно пережили его, хотя пришлось терпеть некоторые неудобства.

Ранее общественники и урбанисты рассказали, почему проект реконструкции Вавилова — настоящее безумие, а жители Суворовского предложили новую схему движения в северной части города, чтобы перераспределить трафик.

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