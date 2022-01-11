Логвиненко посоветовал ростовчанам смириться с транспортным коллапсом на Вавилова

Тем временем на встрече с представителями средств информации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что горожанам придется привыкнуть к неудобствам, которые несет за собой реконструкция. Сити-менеджер объяснил, что объездной дороги пока нет, поэтому пробки и транспортный коллапс в северной части города просто неизбежны.