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В Сеть «слили» текст угроз о минировании ростовских школ

17 января 11:53
Фото: stockking / freepik.com
Неизвестный в понедельник разослал в 85 школ письмо с информацией о минировании зданий в Ростове-на-Дону, текст опубликован в соцсетях.

С прошлой недели в регионе запущена волна эвакуаций различных зданий из-за угроз о бомбах. Только в понедельник не смогли начать занятия 85 школ в Ростове и 21 — в Новочеркасске.

Каждый случай тщательно проверяют, в том числе задействовали кинологов. Обследования зданий не выявили опасных предметов.

В тексте, который якобы получила каждая школа на электронную почту, говорится о заложенной бомбе. Преступник заявляет о ненависти, но никаких требований не предъявляет.

Отметим, что пока нет официальной информации о подлинности данного письма, появившегося в соцсетях. А также никакого подтверждения по этому поводу правоохранительных органов.

Добавим, что подобные проблемы появились и в других регионах. Ростовчане предполагают, что сообщения с угрозами поступают из Украины.

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