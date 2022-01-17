В Сеть «слили» текст угроз о минировании ростовских школ

С прошлой недели в регионе запущена волна эвакуаций различных зданий из-за угроз о бомбах. Только в понедельник не смогли начать занятия 85 школ в Ростове и 21 — в Новочеркасске.
Каждый случай тщательно проверяют, в том числе задействовали кинологов. Обследования зданий не выявили опасных предметов.
В тексте, который якобы получила каждая школа на электронную почту, говорится о заложенной бомбе. Преступник заявляет о ненависти, но никаких требований не предъявляет.
Отметим, что пока нет официальной информации о подлинности данного письма, появившегося в соцсетях. А также никакого подтверждения по этому поводу правоохранительных органов.
Добавим, что подобные проблемы появились и в других регионах. Ростовчане предполагают, что сообщения с угрозами поступают из Украины.