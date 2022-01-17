Водитель Lexus протаранил машину реанимации с пациентом в Ростове-на-Дону

В аварии участвовала машина Volkswagen, которая принадлежит больнице №20. В ней везли пациента в медицинское учреждение, в салоне также находились два фельдшера и сопровождающая больного.
Авария произошла на перекрестке Большая Садовая - Буденновский. Скорая со включенными спецсигналами хотела проскочить на красный свет.
В результате автомобиль столкнулся с Lexus RX50. Через некоторое время за медицинской помощью обратилась сопровождающая больного.
Теперь полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.