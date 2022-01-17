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Водитель Lexus протаранил машину реанимации с пациентом в Ростове-на-Дону

17 января 05:35
Фото: УГИБДД РО
В Ростове-на-Дону столкнулись машина скорой и Lexus, пострадал один человек, сообщили в региональном УГИБДД.

В аварии участвовала машина Volkswagen, которая принадлежит больнице №20. В ней везли пациента в медицинское учреждение, в салоне также находились два фельдшера и сопровождающая больного.

Авария произошла на перекрестке Большая Садовая - Буденновский. Скорая со включенными спецсигналами хотела проскочить на красный свет.

В результате автомобиль столкнулся с Lexus RX50. Через некоторое время за медицинской помощью обратилась сопровождающая больного.

Теперь полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее стало известно об уголовном деле после аварии с двумя жертвами в Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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