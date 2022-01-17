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Жителям в Ростовской области назвали опасные последствия ураганного ветра

17 января 05:58
Фото: pixabay
В Ростовской области усиление ветра может привести к повышению уровня воды в реке Дон, сообщили в региональном УМЧС.

Неблагоприятная погода будет сохраняться 17 января, а также ночью и утром 18 числа. В это время возможен ветровой нагон волны.

«Уровень воды у Азова может превысить неблагоприятную отметку, у Ростова — достигнуть ее. Опасная ситуация может сложиться и у Аксая», — прокомментировали в МЧС.

Добавим, что в ночь на субботу сильный ветер уже доставил неприятности жителям региона. В нескольких хуторах затопило 45 дворов из-за подъема уровня воды.

Кроме того, ветер валил деревья и срывал слабо закрепленные конструкции. Так, в центре города балкон рухнул на припаркованный автомобиль.

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