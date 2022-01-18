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Плата за детский сад в Ростове вырастет почти на 200 рублей с начала февраля

18 января 08:45
Фото: freepik/freepik.com
В Ростове-на-Дону с февраля увеличится стоимость посещения детского сада, сообщили в городской администрации.

Согласно новым тарифам, за детей в возрасте до трех лет придется платить 56 рублей в день. Ранее оплата составляла 47 рублей.

Стоимость на ребенка старше трех лет составляет 67 рублей. Часть средств за детский сад возместят из бюджета в зависимости от числа детей в семье.

Если один ребенок — это 20%, если двое детей — 50%, трое — 70%. В донской столице тариф не меняли с 2015 года.

В январе появлялся информация, что в области на 27% повысилась максимальная плата за детский сад. Это вызвало шквал критики со стороны местных жителей, которые заявили, что им не на что будет жить.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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