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Пригородная автостанция Таганрога переедет на главный автовокзал

18 января 08:12
Фото: donland.ru
Министерство транспорта Ростовской области, муниципалитета и фирмы-перевозчики приняли решение перенести пригородную таганрогскую автостанцию на главный автовокзал, сообщается на сайте облправительства.

Это решение было принято представителями власти и бизнеса в результате выездного совещания.

Стоит отметить, что здание пригородной автостанции не функционирует с 2016 года. При этом сами маршрутки с этого места ходят. Однако такое положение вещей не устраивает местных жителей. Они неоднократно обращались к властям с просьбой привести территорию остановочного пункта в надлежащее состояние или определить для станции новое месторасположение.

В результате выездного совещания наиболее подходящим для отстоя транспортных средств местом был определен главный автовокзал на площади Восстания, который расположен недалеко от старого пригородного автовокзала.

«Сценарий по переносу начальной остановки 26 межмуниципальных маршрутов на территорию действующего автовокзала является самым реалистичным», – подвел итог обсуждению замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

Фото: donland.ru

Он добавил, что ремонтировать пригородный автовокзал не представляется возможным, так как земельный участок и постройки исключены из реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что стоимость проезда в автобусах из Ростова до аэропорта Платов подорожала до 150 рублей. Причем последний раз цены на этом маршруте поднимали в октябре прошлого года. Тогда проезд составлял 120 рублей.

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