Пригородная автостанция Таганрога переедет на главный автовокзал

Стоит отметить, что здание пригородной автостанции не функционирует с 2016 года. При этом сами маршрутки с этого места ходят. Однако такое положение вещей не устраивает местных жителей. Они неоднократно обращались к властям с просьбой привести территорию остановочного пункта в надлежащее состояние или определить для станции новое месторасположение.