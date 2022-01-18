Ростовские спасатели предупредили о штормовом ветре и гололеде

Posted 18 января 2022, 08:06
Published 18 января 2022, 08:06
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Отмечается, что порывы ветра во вторник, 18 января, будут достигать 20 метров в секунду.
Спасатели просят водителей Ростова соблюдать скоростной режим и оставлять машины только на парковках. Также автовладельцев просят не создавать препятствий работе общественного транспорта и уборочной техники.
Пешеходам также следует быть внимательными и осторожными. Пересекать проезжую часть необходимо строго по пешеходным переходам.
Ранее 18 января синоптики прогнозировали в Ростове-на-Дону и в Ростовской области осадки в виде мокрого снега. При этом 20 января в Ростове ожидаются заморозки.