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Posted 18 января 2022, 08:06

Published 18 января 2022, 08:06

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростовские спасатели предупредили о штормовом ветре и гололеде

18 января 2022, 08:06
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня, 18 и 19 января, ожидается сильный ветер и гололед, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Отмечается, что порывы ветра во вторник, 18 января, будут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели просят водителей Ростова соблюдать скоростной режим и оставлять машины только на парковках. Также автовладельцев просят не создавать препятствий работе общественного транспорта и уборочной техники.

Пешеходам также следует быть внимательными и осторожными. Пересекать проезжую часть необходимо строго по пешеходным переходам.

Ранее 18 января синоптики прогнозировали в Ростове-на-Дону и в Ростовской области осадки в виде мокрого снега. При этом 20 января в Ростове ожидаются заморозки.

#Общество#Новости
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