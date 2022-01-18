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Синоптики рассказали, когда прекратятся заморозки в Ростовской области в январе

18 января 05:06
Фото: pixabay
В Ростовской области ближайшие несколько дней будет сохраняться холодная погода, после чего ожидается кратковременное потепление, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник в области выпадут снег с дождем, температура может опуститься до минус одного градуса. Но усилится ветер до пяти метров в секунду.

Ночью ветер станет еще сильнее и похолодает до минус пяти градусов. В среду на теплую погоду рассчитывать не стоит, так как температура не поднимется выше минус трех градусов.

Синоптики пообещали заморозки и в четверг, снегопад в этот день сохранится. Ветер должен немного стихнуть.

Заморозки должны прекратиться в пятницу, воздух прогреется до плюс трех градусов. В этот день будет облачная погода.

В субботу могут пройти дожди со снегом, в воскресенье осадки прекратятся.

Напомним, что в прошлую субботу из-за усилившегося ветра повалило несколько новогодних елок и сорвало балкон с дома в центре города.

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