Вспышка коронавируса зафиксирована в школе в Ростовской области в январе

В Песчанокопском районе Ростовской области за минувшую неделю с понедельника, 10 января, заболели еще 42 человека, в числе которых оказались учащиеся школы № 38 в Рассыпном. Общее количество зараженных инфекцией школьников составило восемь человек, после этого их класс закрыли на карантин.