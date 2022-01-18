Вспышка коронавируса зафиксирована в школе в Ростовской области в январе

В Песчанокопском районе Ростовской области за минувшую неделю с понедельника, 10 января, заболели еще 42 человека, в числе которых оказались учащиеся школы № 38 в Рассыпном. Общее количество зараженных инфекцией школьников составило восемь человек, после этого их класс закрыли на карантин.
Власти Песчанокопского района сообщают, что в настоящий момент продолжается перевод части сотрудников предприятий на дистанционный формат работы. Сейчас в удаленном формате работают 30% сотрудников в 46 организациях района. Вместе с ними на самоизоляцию отправились 75 работающих пенсионеров, которые составили более 68% от общего числа работников своей возрастной категории.
Напомним, в Ростовской области в октябре из-за коронавируса на карантин полностью ушла школа в Дубовском районе, а вместе с ними закрыли 244 класса в 112 школах.