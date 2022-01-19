«Это моя заброшка»: в Ростове сити-менеджер Логвиненко стал героем мема

Posted 19 января 2022, 10:07
Published 19 января 2022, 10:07
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В Ростове-на-Дону в среду, 19 января, в соцсетях распространились фото, на которых забор вокруг Семашко, 30 и 32, украсила надпись «Идите на …., это моя заброшка! Логвиненко А.В.», рядом с ней появилась еще одна, которая свидетельствует о скорби горожан об утрате старинных зданий, отданных под снос.
«Хоть одно нормальное граффити. Народ негодует. Я с вами. Давайте беречь уникальность города. Сделай сперва дороги, наведи порядок с городским транспортом, незаконной торговлей на улицах, а потом уже благоустраивать город», — прокомментировали новость ростовчане.
Ранее в администрации Ростова сообщили, что неизвестные продолжили грабить Семашко, 30 — в этот раз были украдены старинные ворота.