«Это моя заброшка»: в Ростове сити-менеджер Логвиненко стал героем мема

В Ростове-на-Дону в среду, 19 января, в соцсетях распространились фото, на которых забор вокруг Семашко, 30 и 32, украсила надпись «Идите на …., это моя заброшка! Логвиненко А.В.», рядом с ней появилась еще одна, которая свидетельствует о скорби горожан об утрате старинных зданий, отданных под снос.