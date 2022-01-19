В Ростове из парка имени Максима Горького потребовали убрать незаконные ларьки

Общественник Николай Ларин первым обратил внимание на проблему незаконного размещения торговых объектов на газонах парка имени Максима Горького.
В ходе проверки общественник выяснил, что все ларьки, что находятся на территории охранной зоны памятника культурного наследия, появились там без официального разрешения на размещение.
Вместе с этим удалось выяснить, что федеральное законодательство не запрещает вести торговлю на территории памятника.
Тем не менее, руководство парка получили предупреждение и распоряжение о том, чтобы привести все торговые объекты в соответствии с проектной документацией плана по реставрации парковой зоны. Срок необходимого завершения работ обозначили 1 марта текущего года.
В ответ на запрос о возникновение торговых объектов управление торговли Ростова сообщило, что ответственность за возведение ларьков несет исключительно руководство парка, которое получило земельный участок в бессрочную эксплуатацию.
Напомним, в декабре проект реконструкции парка Горького прошел государственную экспертизу, власти Ростова планируют потратить на его благоустройство и ремонт 660 миллионов рублей. В перечень работ войдет укрепление грунта и озеленение территорий в сезон весенней посадки растений.