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В Ростове из парка имени Максима Горького потребовали убрать незаконные ларьки

19 января 06:07
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове комитет по охране объектов культурного наследия выяснил, что торговля в парке Горького ведется незаконно, подробностями поделился портал «Блокнот. Ростов».

Общественник Николай Ларин первым обратил внимание на проблему незаконного размещения торговых объектов на газонах парка имени Максима Горького.

В ходе проверки общественник выяснил, что все ларьки, что находятся на территории охранной зоны памятника культурного наследия, появились там без официального разрешения на размещение.

Вместе с этим удалось выяснить, что федеральное законодательство не запрещает вести торговлю на территории памятника.

Тем не менее, руководство парка получили предупреждение и распоряжение о том, чтобы привести все торговые объекты в соответствии с проектной документацией плана по реставрации парковой зоны. Срок необходимого завершения работ обозначили 1 марта текущего года.

В ответ на запрос о возникновение торговых объектов управление торговли Ростова сообщило, что ответственность за возведение ларьков несет исключительно руководство парка, которое получило земельный участок в бессрочную эксплуатацию.

Напомним, в декабре проект реконструкции парка Горького прошел государственную экспертизу, власти Ростова планируют потратить на его благоустройство и ремонт 660 миллионов рублей. В перечень работ войдет укрепление грунта и озеленение территорий в сезон весенней посадки растений.

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