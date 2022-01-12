В Ростове на благоустройство двух парков потратят свыше 1,2 миллиарда рублей

Сити-менеджер утверждает, что администрация Ростова планирует направить 600 миллионов рублей на работы в парке «Дружба», еще 660 миллионов потратят на работы по реконструкции парка имени Максима Горького.
К ним присоединятся работы в парке по улице Вересаева, который так же остро нуждается в работах по благоустройство территорий.
Эти работы в парках и скверах займут большую часть из тех средств, что направили в Ростов-на-Дону из федерального бюджета.
Ранее на портале Госзакупок разместили тендер на работы в парке «Дружба», однако сумма, которую планируют потратить на работы до 2024 года, на 40 миллионов меньше указанной администрацией города.