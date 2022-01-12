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В Ростове на благоустройство двух парков потратят свыше 1,2 миллиарда рублей

12 января 12:50
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове на работы по благоустройство парков имени Максима Горького и «Дружбы» более миллиарда рублей, об этом объявил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер утверждает, что администрация Ростова планирует направить 600 миллионов рублей на работы в парке «Дружба», еще 660 миллионов потратят на работы по реконструкции парка имени Максима Горького.

К ним присоединятся работы в парке по улице Вересаева, который так же остро нуждается в работах по благоустройство территорий.

Эти работы в парках и скверах займут большую часть из тех средств, что направили в Ростов-на-Дону из федерального бюджета.

Ранее на портале Госзакупок разместили тендер на работы в парке «Дружба», однако сумма, которую планируют потратить на работы до 2024 года, на 40 миллионов меньше указанной администрацией города.

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