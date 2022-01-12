На благоустройство парка «Дружба» в Ростове потратят 560 млн рублей до 2024 года

Кроме того, в конце сентября 2021 года ростовчане добились прекращения работ по посадке туй на аллее депутатов, которая располагается в парке «Дружба». Высаженные деревья в этом месте не приживаются и их приходилось постоянно обновлять за счет бюджета города.