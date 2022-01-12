На благоустройство парка «Дружба» в Ростове потратят 560 млн рублей до 2024 года

Подрядчик будет назначен 7 февраля текущего года. Окончание работ запланировано на 20 ноября 2024 года.
Часть средств на благоустройство парка будет выделена из федерального бюджета — 205,8 млн рублей, из областного — 4,2 млн рублей. Оставшиеся 352,3 млн рублей пойдут из городского бюджета.
Заказчиком работ выступает МБУ «Парк культуры и отдыха Дружба».
Ранее ростовские общественники из движения «Городской патруль» смогли спасти от вырубки 103 дерева в парке Дружба. Таким образом, они сократили список вырубки до 39 деревьев, находящихся в аварийном состоянии.
Кроме того, в конце сентября 2021 года ростовчане добились прекращения работ по посадке туй на аллее депутатов, которая располагается в парке «Дружба». Высаженные деревья в этом месте не приживаются и их приходилось постоянно обновлять за счет бюджета города.