rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января 2022, 05:18

Published 21 января 2022, 05:18

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростовской области жители требуют от властей прекратить "кошмарить людей" QR-кодами

21 января 2022, 05:18
В Ростовской области жители требуют отменить QR-коды после отзыва законопроекта с рассмотрения в Госдуме, комментарии появились в соцсетях.

В понедельник, 17 января, стало известно, что депутаты Госдумы отказались от рассмотрения законопроекта, который бы ввел систему QR-кодов по всей территории России.

Жители Ростовской области тут же обратились к губернатора региона Василию Голубеву с призывом отменить эту ограничительную меру. По мнению жителей Ростовской области у властей региона больше нет основания для использования системы QR-кодов, так как это противоречит федеральному законодательству и Конституции Российской Федерации.

«Будем писать в прокуратуру. Надоело. На каком основании это постановление? Когда прекратится требование QR-кодов? Уже и закон снят с рассмотрения, для чего он нужен? К здоровью это не имеет никакого отношения! Сколько в Ростовской области ещё будут кошмарить людей? Закон, Конституция на стороне народа, а не губернатора и санврача!», — обратились с требованиями и разъяснениями к губернатору жители Ростовской области.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев предсказал, что пятая волна пандемии может стать последней, если все будут соблюдать действующие ограничения.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика