В Ростовской области жители требуют от властей прекратить "кошмарить людей" QR-кодами

Posted 21 января 2022, 05:18
Published 21 января 2022, 05:18
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В понедельник, 17 января, стало известно, что депутаты Госдумы отказались от рассмотрения законопроекта, который бы ввел систему QR-кодов по всей территории России.
Жители Ростовской области тут же обратились к губернатора региона Василию Голубеву с призывом отменить эту ограничительную меру. По мнению жителей Ростовской области у властей региона больше нет основания для использования системы QR-кодов, так как это противоречит федеральному законодательству и Конституции Российской Федерации.
«Будем писать в прокуратуру. Надоело. На каком основании это постановление? Когда прекратится требование QR-кодов? Уже и закон снят с рассмотрения, для чего он нужен? К здоровью это не имеет никакого отношения! Сколько в Ростовской области ещё будут кошмарить людей? Закон, Конституция на стороне народа, а не губернатора и санврача!», — обратились с требованиями и разъяснениями к губернатору жители Ростовской области.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев предсказал, что пятая волна пандемии может стать последней, если все будут соблюдать действующие ограничения.