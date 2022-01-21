В Ростовской области жители требуют от властей прекратить "кошмарить людей" QR-кодами

«Будем писать в прокуратуру. Надоело. На каком основании это постановление? Когда прекратится требование QR-кодов? Уже и закон снят с рассмотрения, для чего он нужен? К здоровью это не имеет никакого отношения! Сколько в Ростовской области ещё будут кошмарить людей? Закон, Конституция на стороне народа, а не губернатора и санврача!», — обратились с требованиями и разъяснениями к губернатору жители Ростовской области.