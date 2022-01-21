В Таганроге загорелся цех на электроремонтном заводе

Возгорание произошло в середине дня. По предварительным данным, загорелось оборудование электроремонтного цеха.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации оборудования.
В Таганроге произошел пожар в цехе электроремонтного завода. ЧП случилось 20 января около 11:30 на улице Морозова, 6.
Напомним, в четверг, 20 января, в Ростове в столетнем здании на улице Шаумяна, 56 произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные огонь локализовали в 17.02 мск на площади в 20 квадратных метров. В общей сложности в тушении пожара принимали участие восемь единиц спецтехники, а также 22 сотрудника.