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В Таганроге загорелся цех на электроремонтном заводе

21 января 12:17
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области в городе Таганрог цех электроремонтного завода, расположенный на улице Морозова, 6, загорелся в четверг, 20 января сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Возгорание произошло в середине дня. По предварительным данным, загорелось оборудование электроремонтного цеха.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации оборудования.

В Таганроге произошел пожар в цехе электроремонтного завода. ЧП случилось 20 января около 11:30 на улице Морозова, 6.

Напомним, в четверг, 20 января, в Ростове в столетнем здании на улице Шаумяна, 56 произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные огонь локализовали в 17.02 мск на площади в 20 квадратных метров. В общей сложности в тушении пожара принимали участие восемь единиц спецтехники, а также 22 сотрудника.

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