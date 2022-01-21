В Таганроге загорелся цех на электроремонтном заводе

Напомним, в четверг, 20 января, в Ростове в столетнем здании на улице Шаумяна, 56 произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные огонь локализовали в 17.02 мск на площади в 20 квадратных метров. В общей сложности в тушении пожара принимали участие восемь единиц спецтехники, а также 22 сотрудника.