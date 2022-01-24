Госдума рассмотрит проект о признании Республик Донбасса в феврале 2022 года

Posted 24 января 2022, 17:09
Published 24 января 2022, 17:09
Modified 21 февраля, 13:10
Updated 21 февраля, 13:10
Николай Коломейцев рассказал, что фракция коммунистов направила обращение к президенту России Владимиру Путину, чтобы он принял на рассмотрение вопрос о признании обеих республик Донбасса.
Парламентарии разделяют мнение, что признание суверенитета ДНР и ЛНР позволит защитить население республик и обрести стабильность в мировой политике. Проект будут рассматривать в феврале.
Вместе с этим депутаты Госдумы попросили Владимира Путина провести переговоры с правительством республик, чтобы установить политические отношения и договориться о взаимопомощи.