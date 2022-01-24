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Posted 24 января 2022, 17:09

Published 24 января 2022, 17:09

Modified 21 февраля, 13:10

Updated 21 февраля, 13:10

Госдума рассмотрит проект о признании Республик Донбасса в феврале 2022 года

24 января 2022, 17:09
Госдума будет рассматривать проект о признании Донецкой и Луганской Народных Республик в феврале 2022 года, об этом объявил портал «Новороссия» со ссылкой на заместителя главы фракции КПРФ Николая Коломейцева.

Николай Коломейцев рассказал, что фракция коммунистов направила обращение к президенту России Владимиру Путину, чтобы он принял на рассмотрение вопрос о признании обеих республик Донбасса.

Парламентарии разделяют мнение, что признание суверенитета ДНР и ЛНР позволит защитить население республик и обрести стабильность в мировой политике. Проект будут рассматривать в феврале.

Вместе с этим депутаты Госдумы попросили Владимира Путина провести переговоры с правительством республик, чтобы установить политические отношения и договориться о взаимопомощи.

Ранее Николай Коломейцев уже сообщал о своей уверенности, что признание ДНР и ЛНР остановит обстрел мирного населения, однако жители Донбасса сообщают, что со временем ситуация на границе продолжает накаляться.

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#Политика#Новости
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