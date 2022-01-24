В Ростове из-за снегопада запретили проезд большегрузов более 3,5 тонн с 24 января

«А что делать тем водителям, которые сейчас в рейсе на пути в Ростов-на-Дону, и не могут или не могли спланировать заранее маршрут и предусмотреть введённый запрет на проезд, будет ли им оказана помощь во временной стоянке, обеспечении горючим и едой?», — спросил неравнодушный ростовчанин у главы городской администрации.