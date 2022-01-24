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В Ростове из-за снегопада запретили проезд большегрузов более 3,5 тонн с 24 января

24 января 17:38
Фото: Pexels.com
На четырех въездах в Ростов запретили проезд машин, чья грузоподъемность выше 3,5 тонн, об этом сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер объяснил, что запрет будет действовать с понедельника, 24 января, до особого распоряжения из-за мощных снегопадов, которые накрыли Ростовскую область в конце января.

Алексей Логвиненко сообщил, что большегрузы больше не смогут проехать по проспекту 40-летия Победы, улицам Днепропетровской, Обсерваторной и Пойменной, которые позволяют попасть в город с восточного, южного и северного въездов.

Глава горадминистрации призвал водителей заранее планировать свой маршрут, а также постараться не мешать работе снегоуборочной техники.

Однако некоторые жители Ростова оказались недовольны и спросили у сити-менеджера, что делать тем водителям, кто уже находится на своих маршрутах.

«А что делать тем водителям, которые сейчас в рейсе на пути в Ростов-на-Дону, и не могут или не могли спланировать заранее маршрут и предусмотреть введённый запрет на проезд, будет ли им оказана помощь во временной стоянке, обеспечении горючим и едой?», — спросил неравнодушный ростовчанин у главы городской администрации.

Ранее житель Александровки пожаловался, что на проспект 40-летия Победы свезли снег после расчистки городских улиц.

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