В Ростове жители Александровки пожаловались, что им свезли весь снег города

«Просьба принять меры по ликвидации наваленного снега. В третий раз сюда уже писать ничего не буду, а будут предприняты более весомые меры», — предупредил ростовчанин, отметив, что обращался с этой жалобой на портал неоднократно и разъяснял потенциальный вред от наваленных сугробов в предыдущих сообщениях.