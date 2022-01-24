rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове жители Александровки пожаловались, что им свезли весь снег города

24 января 13:07
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове неравнодушный житель Александровки утверждает, что после уборки улиц снег свезли на пустырь рядом с многоквартирными домами, об этом он сообщил на сервисе городского благоустройства.

В Ростове между проспектом 40-летия Победы, 97Б и улицей Берберовской на пустыре возник крупный навал снега. Ростовчанин утверждает, что снег появился на пустыре после расчистки городских улиц ночью 24 января.

«Просьба принять меры по ликвидации наваленного снега. В третий раз сюда уже писать ничего не буду, а будут предприняты более весомые меры», — предупредил ростовчанин, отметив, что обращался с этой жалобой на портал неоднократно и разъяснял потенциальный вред от наваленных сугробов в предыдущих сообщениях.

Ранее в Ростове метеорологи предупредили горожан, что в конце января их ожидает резкое понижение температуры и продолжительные снегопады.

Материалы по теме
Ростовчане 25 раз пожаловались на происшествия из-за непогоды 15 январяВ Ростовской области снег будет идти до конца неделиПочти 1,6 тысячи тонн снега вывезли с улиц Ростова после снегопада 24 января
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00