В Ростове жители Александровки пожаловались, что им свезли весь снег города

В Ростове между проспектом 40-летия Победы, 97Б и улицей Берберовской на пустыре возник крупный навал снега. Ростовчанин утверждает, что снег появился на пустыре после расчистки городских улиц ночью 24 января.
«Просьба принять меры по ликвидации наваленного снега. В третий раз сюда уже писать ничего не буду, а будут предприняты более весомые меры», — предупредил ростовчанин, отметив, что обращался с этой жалобой на портал неоднократно и разъяснял потенциальный вред от наваленных сугробов в предыдущих сообщениях.
Ранее в Ростове метеорологи предупредили горожан, что в конце января их ожидает резкое понижение температуры и продолжительные снегопады.