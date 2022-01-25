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Posted 25 января 2022, 09:51

Published 25 января 2022, 09:51

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В администрации объяснили перебои с автобусами в Ростове по вечерам

25 января 2022, 09:51
В администрации Ростова-на-Дону ответили на обращения граждан по поводу неудовлетворительной работы общественного транспорта по вечерам, тема обсуждалась на совещании в мэрии.

Жители города в своих многочисленных обращениях не раз обращали внимание властей на то, как работает транспорт в последние несколько месяцев после восьми часов вечера. Так, они подолгу не могут дождаться на морозе транспорта на маршрутах №27,1,43,22,42 и 90.

На жалобы ростовчан ответил директор департамента транспорта Дмитрий Симков. Он отметил, что главная проблема перебоев в работе общественного транспорта - это нехватка водителей.

«Я думаю, что на сегодняшний день есть движение. Порядка 15 человек мы уже взяли на работу в транспортные компании», — сообщил он.

Ранее в администрации Ростова сообщили, что в рамках проведенных рейдов Департамента транспорта на городском транспорте были выявлены нарушения в сфере пассажирских перевозок. В результате проверок было зафиксировано, что несмотря на низкую температуру на улице, в 11 автобусах не работала система отопления. В общей сложности было проинспектировано 80 единиц городского транспорта.

#Город#Новости
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