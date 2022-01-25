В администрации объяснили перебои с автобусами в Ростове по вечерам

Жители города в своих многочисленных обращениях не раз обращали внимание властей на то, как работает транспорт в последние несколько месяцев после восьми часов вечера. Так, они подолгу не могут дождаться на морозе транспорта на маршрутах №27,1,43,22,42 и 90.