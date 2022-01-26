«Когда прекратится маразм?»: жителей Ростовской области разозлили новые ограничения

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев на правительственном заседании заявил, что в ковидных госпиталях региона дополнительно развернут новые койки. Это решение принято в связи с очень заразным вариантом коронавируса омикрон. Сейчас в больницах области лечатся более двух тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Кроме того, еще 11 тысяч больных лечатся амбулаторно.