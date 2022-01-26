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Posted 26 января 2022, 15:12

Published 26 января 2022, 15:12

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

«Когда прекратится маразм?»: жителей Ростовской области разозлили новые ограничения

26 января 2022, 15:12
Жители Ростовской области негодуют принятием новых ограничений в связи с возросшей заболеваемостью коронавирусом, об этом они написали на странице главы региона Василия Голубева в соцсети Instagram.

Ранее Голубевым было принято решение о введении новых ограничительных мер в регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. На это многие ростовчане отреагировали негативно.

«Когда в нашем городе прекратится маразм. На каких основаниях ограничения?» - написал ростовчанин.

«В общеобразовательную школу можно, а допы нельзя. Возможно я вам секрет открою, но везде ходят одни и те же дети», - возмущается родительница по поводу того, что в регионе приостанавливается дополнительное образование.

Еще один ростовчанин жалуется на то, что в Ростове приостановили оказание плановой медицинской помощи.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев на правительственном заседании заявил, что в ковидных госпиталях региона дополнительно развернут новые койки. Это решение принято в связи с очень заразным вариантом коронавируса омикрон. Сейчас в больницах области лечатся более двух тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Кроме того, еще 11 тысяч больных лечатся амбулаторно.

#Общество#Новости
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