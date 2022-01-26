«Когда прекратится маразм?»: жителей Ростовской области разозлили новые ограничения

Posted 26 января 2022, 15:12
Published 26 января 2022, 15:12
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Ранее Голубевым было принято решение о введении новых ограничительных мер в регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. На это многие ростовчане отреагировали негативно.
«Когда в нашем городе прекратится маразм. На каких основаниях ограничения?» - написал ростовчанин.
«В общеобразовательную школу можно, а допы нельзя. Возможно я вам секрет открою, но везде ходят одни и те же дети», - возмущается родительница по поводу того, что в регионе приостанавливается дополнительное образование.
Еще один ростовчанин жалуется на то, что в Ростове приостановили оказание плановой медицинской помощи.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев на правительственном заседании заявил, что в ковидных госпиталях региона дополнительно развернут новые койки. Это решение принято в связи с очень заразным вариантом коронавируса омикрон. Сейчас в больницах области лечатся более двух тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Кроме того, еще 11 тысяч больных лечатся амбулаторно.