Экс-глава поселения в Ростовской области стал фигурантом дела о махинации с землей

Азовские прокуроры установили, что бывший глава села Обильненское нарушил земельное законодательство и отдал участок земли в хуторе Шмат в частную собственность. Нарушение состоит в том, что сама земля расположена во втором водоохранном поясе у водоема, который предоставляет ресурсы для питьевого и бытового водоснабжения. Подобные участки не позволено передавать во владение частным лицам.