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Экс-глава поселения в Ростовской области стал фигурантом дела о махинации с землей

2 февраля 09:18
Фото: УМЧС по РО
В Азовском районе бывший руководитель администрации Обильненского поселения стал подозреваемым в деле о превышении полномочий, об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Азовские прокуроры установили, что бывший глава села Обильненское нарушил земельное законодательство и отдал участок земли в хуторе Шмат в частную собственность. Нарушение состоит в том, что сама земля расположена во втором водоохранном поясе у водоема, который предоставляет ресурсы для питьевого и бытового водоснабжения. Подобные участки не позволено передавать во владение частным лицам.

Сейчас в отношении бывшего сотрудника администрации завели уголовное дело по обвинению в превышении полномочий.

Ранее в Ростове часть парка 8 марта оказалась во владении бизнесменов, получивших аренду на 41 год.

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