rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове жители дома на Кривошлыковском встали на защиту здания живым щитом

2 февраля 09:04
Фото: instagram.com/krivoshlikovski_4
В Ростове жители аварийного дома № 4 в Кривошлыковском переулке встали на защиту дома от ресурсоснабжающих организаций города, об этом сообщила жилец Елена Сгибнева.

Женщина рассказала, что в течение последних дней жильцы аварийного дома вынуждены дежурить у входов в дом, чтобы не пустить в здание сотрудников ресурсоснабжающих служб. Пожилая жительница дома по адресу Кривошлыковский, 4 сообщила, что работники коммунальных служб уже приезжали и предпринимали попытки отрезать дом от систем газоснабжения, теплоснабжения и электросетей.

«Вчера утром нам сказали, что отключений не будет. Через час приехали отключать газ и тепло. Потом пытались проникнуть, чтобы отключить свет. Жители живым щитом становятся. Мыслимо ли это в наше время?», — спросила Елена Сгибнева, проживающая в аварийном здании на переулке Кривошлыковском.

Фото: instagram.com/krivoshlikovski_4

Женщина сказала, что в аварийном доме проживают дети возрастом от четырех месяцев, и жильцы здания считают бесчеловечными попытки отключить им газ, свет и тепло.

«А эти люди, что приехали отключить коммуникации, представили свои полномочия, доверенности от организаций на осуществление данных действий, документы (приказ, распоряжение или др.), подписанные, со штампом и печатью организации? А исполнительный лист есть на принудительное исполнение отключения от коммуникаций жизнеобеспечения собственников квартир в доме? А ночью разве исполнительные действия осуществляются?» — спросили у жильцов ростовчане, намекая на неправомерность коммуникаций жилого дома.

Напомним, во вторник, 1 февраля, началась эвакуация аварийного дома, находящегося на переулке Кривошлыковском, 4. Власти Ростова выиграли суд о признании дома аварийным в 2021 году, и теперь готовят здание под снос. Некоторые жильцы дома № 4 сообщили, что не готовы к переезду, пока им не предоставят жилье или достаточно крупную компенсацию за имущество, поскольку они являются пожилыми людьми и не готовы заработать на новые квартиры самостоятельно.

Материалы по теме
Аварийный дом на Кривошлыковском могут отрезать от коммунальных услугВласти обещали провести оценку квартир в аварийном доме на Кривошлыковском до мартаЖильцы дома на Кривошлыковском, 4 в Ростове не поверили в эвакуацию одной из семей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00