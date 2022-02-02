В Ростове жители дома на Кривошлыковском встали на защиту здания живым щитом

Женщина рассказала, что в течение последних дней жильцы аварийного дома вынуждены дежурить у входов в дом, чтобы не пустить в здание сотрудников ресурсоснабжающих служб. Пожилая жительница дома по адресу Кривошлыковский, 4 сообщила, что работники коммунальных служб уже приезжали и предпринимали попытки отрезать дом от систем газоснабжения, теплоснабжения и электросетей.
«Вчера утром нам сказали, что отключений не будет. Через час приехали отключать газ и тепло. Потом пытались проникнуть, чтобы отключить свет. Жители живым щитом становятся. Мыслимо ли это в наше время?», — спросила Елена Сгибнева, проживающая в аварийном здании на переулке Кривошлыковском.
Женщина сказала, что в аварийном доме проживают дети возрастом от четырех месяцев, и жильцы здания считают бесчеловечными попытки отключить им газ, свет и тепло.
«А эти люди, что приехали отключить коммуникации, представили свои полномочия, доверенности от организаций на осуществление данных действий, документы (приказ, распоряжение или др.), подписанные, со штампом и печатью организации? А исполнительный лист есть на принудительное исполнение отключения от коммуникаций жизнеобеспечения собственников квартир в доме? А ночью разве исполнительные действия осуществляются?» — спросили у жильцов ростовчане, намекая на неправомерность коммуникаций жилого дома.
Напомним, во вторник, 1 февраля, началась эвакуация аварийного дома, находящегося на переулке Кривошлыковском, 4. Власти Ростова выиграли суд о признании дома аварийным в 2021 году, и теперь готовят здание под снос. Некоторые жильцы дома № 4 сообщили, что не готовы к переезду, пока им не предоставят жилье или достаточно крупную компенсацию за имущество, поскольку они являются пожилыми людьми и не готовы заработать на новые квартиры самостоятельно.