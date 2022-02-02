В Ростове жители дома на Кривошлыковском встали на защиту здания живым щитом

Напомним, во вторник, 1 февраля, началась эвакуация аварийного дома, находящегося на переулке Кривошлыковском, 4. Власти Ростова выиграли суд о признании дома аварийным в 2021 году, и теперь готовят здание под снос. Некоторые жильцы дома № 4 сообщили, что не готовы к переезду, пока им не предоставят жилье или достаточно крупную компенсацию за имущество, поскольку они являются пожилыми людьми и не готовы заработать на новые квартиры самостоятельно.