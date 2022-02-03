Число обращений в скорую в Ростове вдвое превысило гарантированные объемы

«Поступает в СМП более 1700 вызовов в сутки», - говорится в сообщении.
При этом в сообщении сказано, что медпомощь может быть плановая, неотложная и экстренная. Существует приоритет в сроках ожидания скорой.
Так, если пациент нуждается в экстренной помощи, где зачастую присутствует угроза жизни, то такая медпомощь оказывается безотлагательно. Выезд на вызов в неотложной форме осуществляется только, если нет экстренных.
Напомним, по итогам 1 февраля коронавирус был подтвержден у 2935 жителей Ростовской области. Вот уже несколько дней в регионе фиксируют свыше 2 тысяч заражений в сутки.