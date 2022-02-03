rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число обращений в скорую в Ростове вдвое превысило гарантированные объемы

3 февраля 05:13
Фото: 1mediainvest.ru
Из-за резкого подъема заболеваемости коронавирусом в Ростове число обращений в скорую медицинскую помощь (СМП) вдвое превышает гарантированные объемы, сообщается на сайте мэрии города.

«Поступает в СМП более 1700 вызовов в сутки», - говорится в сообщении.

При этом в сообщении сказано, что медпомощь может быть плановая, неотложная и экстренная. Существует приоритет в сроках ожидания скорой.

Так, если пациент нуждается в экстренной помощи, где зачастую присутствует угроза жизни, то такая медпомощь оказывается безотлагательно. Выезд на вызов в неотложной форме осуществляется только, если нет экстренных.

Напомним, по итогам 1 февраля коронавирус был подтвержден у 2935 жителей Ростовской области. Вот уже несколько дней в регионе фиксируют свыше 2 тысяч заражений в сутки.

Материалы по теме
Каждое пятое заражение коронавирусом в Ростовской области приходится на детейРостовчанки боятся, что им придется рожать дома из-за борьбы властей с коронавирусом
#Новости#Анна Смирнова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00