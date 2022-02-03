В Ростовской области арестовали начальника колонии № 14 по подозрению в растрате

Ленинский районный суд Ростова выпустил постановление, согласно которому А. Родин, занимающий должность главы исправительной колонии № 14 проведет под стражей 30 суток из-за подозрения в растрате.
Причиной этому стал факт того, что в период с 18 декабря 2021 года по 10 января 2022 года фигурант дела растратил имущество исправительного учреждения на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.
Ранее шахтинец стал фигурантом уголовного дела из-за подозрения в растрате 11 миллионов рублей, которые он выручил при реализации товаров по более высокой цене, чем ему отпускал предприниматель.