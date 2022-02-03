rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области арестовали начальника колонии № 14 по подозрению в растрате

3 февраля 13:42
Фото: yandex.ru/maps
ИК-14
В Ростовской области начальник новочеркасской колонии проведет под арестом 30 суток из-за подозрения о растрате имущества учреждения, об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Ленинский районный суд Ростова выпустил постановление, согласно которому А. Родин, занимающий должность главы исправительной колонии № 14 проведет под стражей 30 суток из-за подозрения в растрате.

Причиной этому стал факт того, что в период с 18 декабря 2021 года по 10 января 2022 года фигурант дела растратил имущество исправительного учреждения на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.

Ранее шахтинец стал фигурантом уголовного дела из-за подозрения в растрате 11 миллионов рублей, которые он выручил при реализации товаров по более высокой цене, чем ему отпускал предприниматель.

Материалы по теме
Дело завели на экс-полицейского под Ростовом за растрату 48 тонн топливаВ Ростове председателю садового товарищества грозит 10 лет тюрьмы за растратуВ Новочеркасске начальник колонии подозревается в растрате 1,3 миллиона рублей
#Новости#Общество
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00