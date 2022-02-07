Как в Ростове перешли на дистанционное оформление больничных, и что из этого вышло

«Все как обычно через одно место. Позвонил в "122". Там сказали, что это всего лишь красивое обещание, пока это не работает и неизвестно заработает ли вообще. В поликлинику не дозвониться уже 30 минут на линии. В фильтр-бокс очередь человек 50, половина на улице стоят. Зато по телевизору покажут, как все хорошо работает и какие все молодцы», - сообщил еще один житель города.