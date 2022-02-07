Как в Ростове перешли на дистанционное оформление больничных, и что из этого вышло

Из-за распространения штамма омикрон поликлиники в Ростовской области столкнулись с огромным потоком пациентов, желающих оформить больничные листы и получить рекомендации по лечению у врачей. Власти региона задумались о решении этой проблемы. Чтобы разгрузить поликлиники в ходе заседания оперштаба губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал упростить систему оформления больничного листа. Он отметил, что резкий рост заболеваемости в регионе привел к тому, что люди подолгу стоят в очередях.
Проблема с перегруженность поликлиник обрела федеральные масштабы. В связи с этим 4 февраля Минздрав РФ внес поправки в правила оформления больничных листов, которые предусматривали дистанционный формат их получения, продления и закрытия.
В воскресенье, 6 февраля, на официальной странице главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко появилась короткая инструкция по поводу того, как ростовчанам оформить больничный дистанционно.
Так, при легком течении ОРВИ или COVID-19 работники и учащиеся с 7 февраля могут оформлять листы нетрудоспособности дистанционно, без предъявления теста на коронавирус и посещения поликлиники. Для этого пациент может оставить заявку на сайте медучреждения по месту прикрепления или позвонить в колл-центр. После чего медицинский работник свяжется для дистанционной консультации пациента и определения дальнейшей тактики лечения.
Чтобы горожанам было проще сориентироваться в этом вопросе, на сайте администрации города были опубликованы телефоны медучреждений для обращений по вопросу оформления листка нетрудоспособности в дистанционном режиме.
После того, как 7 февраля новые изменения в правила оформления больничных вступили в силу, согласно распоряжению Минздрава РФ от 4 февраля, ростовчане стали жаловаться на невыполнение данного документа со стороны медучреждений.
Предполагалось, что для оформления больничного дистанционно нужно будет только заполнить форму на сайте или позвонить, однако на практике все вышло иначе.
Так, жительница Ростова-на-Дону не смогла оформить больничный лист дистанционно. В своем обращении в Горздрав женщина сообщила, что позвонила по указанному на сайте мэрии телефону в филиал поликлиники №10 с просьбой открыть больничный дистанционно. Однако там ей не помогли, а нахамили.
«Все как обычно через одно место. Позвонил в "122". Там сказали, что это всего лишь красивое обещание, пока это не работает и неизвестно заработает ли вообще. В поликлинику не дозвониться уже 30 минут на линии. В фильтр-бокс очередь человек 50, половина на улице стоят. Зато по телевизору покажут, как все хорошо работает и какие все молодцы», - сообщил еще один житель города.
Еще одна жительница Ростова с температурой 38,4 попыталась дозвониться до врачей в субботу, 5 февраля. При звонке на горячую линию 122 ей помочь ничем не смогли.
Из-за плохого самочувствия она смогла предпринять новую попытку дозвониться до поликлинике только в понедельник, 7 февраля. Сама она туда не пошла из-за опыта своей подруги, которая была 47-й в очереди в фильтр-бокс.
На многоканальный номер она дозвониться не смогла. Связаться с работниками медучреждения ростовчанка смогла только по телефону, который был заявлен на сайте поликлиники.
«Девушка ответила мгновенно. Она тут же сообщила о графике работы фильтра с восьми до восьми, а также рассказала о том, что можно прийти и сдать тест при наличии симптоматики тяжелого течения ОРВИ или гриппа, которая у меня была», - рассказала жительница города.
Она добавила, что затем назначается лечащий врач, который и открывает больничный дистанционно на пять дней. Теперь она ожидает, когда с ней свяжется доктор.