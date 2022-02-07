Протестующие из-за Западной хорды ростовчане вызвали губернатора Голубева на разговор

Ролик под названием «Жители Ростова вызвали губернатора Голубева на разговор» был размещен 7 февраля, в нем жители микрорайона №10 призывают главу региона встретиться с ними через десять дней, чтобы обсудить вопрос строительства автомобильной дороги Западная хорда.
В видео сказано, что ростовчане с июля прошлого года предпринимают попытки связаться с Голубевым, однако полученные ответы не содержат обоснования того, почему для строительства дороги необходимо сносить дома.
«Каждый нормальный человек понимает суть ошибок в проекте Западной хорды, но вы нас не слышите», - жалуется ростовчанка.
Обеспокоенные жители предлагают устранить все недопонимания по вопросу строительства Западной хорды до заседания в суде, которое состоится 21 февраля.
Ранее ростовчане организовали сбор подписей за перенос строительства автомобильной дороги Западная хорда за Кумженскую рощу. По их мнению, при строительстве может быть нанесен вред экологии рощи. Кроме того, при проведении работ могут быть уничтожены объекты исторической значимости. Также в результате реализации проекта могут быть снесены 30 домов.