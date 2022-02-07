Протестующие из-за Западной хорды ростовчане вызвали губернатора Голубева на разговор

Ранее ростовчане организовали сбор подписей за перенос строительства автомобильной дороги Западная хорда за Кумженскую рощу. По их мнению, при строительстве может быть нанесен вред экологии рощи. Кроме того, при проведении работ могут быть уничтожены объекты исторической значимости. Также в результате реализации проекта могут быть снесены 30 домов.