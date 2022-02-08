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Директор ДИЗО Ростова Александр Безбородых ушел в отставку 8 февраля

8 февраля 15:56
Фото: pixabay
Заявление о своей отставке подал руководитель Департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону Александр Безбородых, сообщается на сайте администрации города.

«Глава Администрации города Алексей Логвиненко принял отставку директора Департамента имущественно-земельных отношений города А.А. Безбородых», - говорится в сообщении.

Исполнять его обязанности с 9 февраля будет заместитель директора ДИЗО Ростова Надежда Лунгова.

Безбородых был назначен руководителем ДИЗО города в 2019 году. С 2003 года по 2019 год он замещал различные должности муниципальной службы в администрации города Новошахтинска. В ноябре 2019 года был назначен на должность начальника отдела организации торгов департамента имущественно-земельных отношений Ростова, а затем стал исполняющим обязанности директора департамента.

Ранее во время заседания сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко раскритиковал работу Департамента имущественно-земельных отношений города. Он назвал цифры, представленные Безбородых, «фикцией». Речь идет о поступлениях в бюджет от продажи имущества.

«Все это является фикцией, все, что вы получили — вернете обратно. Вы получили 10 рублей и девять из них должны отдать», — сказал Логвиненко.

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