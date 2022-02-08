Директор ДИЗО Ростова Александр Безбородых ушел в отставку 8 февраля

Безбородых был назначен руководителем ДИЗО города в 2019 году. С 2003 года по 2019 год он замещал различные должности муниципальной службы в администрации города Новошахтинска. В ноябре 2019 года был назначен на должность начальника отдела организации торгов департамента имущественно-земельных отношений Ростова, а затем стал исполняющим обязанности директора департамента.