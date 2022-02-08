Директор ДИЗО Ростова Александр Безбородых ушел в отставку 8 февраля

«Глава Администрации города Алексей Логвиненко принял отставку директора Департамента имущественно-земельных отношений города А.А. Безбородых», - говорится в сообщении.
Исполнять его обязанности с 9 февраля будет заместитель директора ДИЗО Ростова Надежда Лунгова.
Безбородых был назначен руководителем ДИЗО города в 2019 году. С 2003 года по 2019 год он замещал различные должности муниципальной службы в администрации города Новошахтинска. В ноябре 2019 года был назначен на должность начальника отдела организации торгов департамента имущественно-земельных отношений Ростова, а затем стал исполняющим обязанности директора департамента.
Ранее во время заседания сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко раскритиковал работу Департамента имущественно-земельных отношений города. Он назвал цифры, представленные Безбородых, «фикцией». Речь идет о поступлениях в бюджет от продажи имущества.
«Все это является фикцией, все, что вы получили — вернете обратно. Вы получили 10 рублей и девять из них должны отдать», — сказал Логвиненко.