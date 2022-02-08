rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уборка и содержание улиц Ростова подорожают на миллиард рублей с 2023 года

8 февраля 11:41
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону может резко увеличиться стоимость контракта на уборку и содержание улиц, заявил глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев.

В городе ввели практику заключать долговременный контракт на уборку улиц. В последний раз его подписывали в 2020 году, срок действия завершится в 2022 году.

Следующий контракт должен действовать с 2023 по 2025 годы. Если раньше в год тратили около двух миллиардов рублей на уборку, то теперь эта сумма увеличится до 3,1 миллиарда.

По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, в эту сумму заложили рост зарплат сотрудникам и стоимости горюче-смазочных материалов. Увеличится и площадь, которую будут убирать.

Ранее стало известно, что более 2 миллионов рублей потратят на определение качества асфальта в Ростове.

Материалы по теме
В Ростовской области возбудили 42 административных дела об уборке снега с 26 декабря«Джипы есть не у всех!»: ростовчане возмущены качеством уборки снега спальных районовЖителю в Ростове-на-Дону пригрозили тюрьмой за уборку снега в центре города
#Новости#Илья Ульянов#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00