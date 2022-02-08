Уборка и содержание улиц Ростова подорожают на миллиард рублей с 2023 года

В городе ввели практику заключать долговременный контракт на уборку улиц. В последний раз его подписывали в 2020 году, срок действия завершится в 2022 году.
Следующий контракт должен действовать с 2023 по 2025 годы. Если раньше в год тратили около двух миллиардов рублей на уборку, то теперь эта сумма увеличится до 3,1 миллиарда.
По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, в эту сумму заложили рост зарплат сотрудникам и стоимости горюче-смазочных материалов. Увеличится и площадь, которую будут убирать.
Ранее стало известно, что более 2 миллионов рублей потратят на определение качества асфальта в Ростове.