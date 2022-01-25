rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Джипы есть не у всех!»: ростовчане возмущены качеством уборки снега спальных районов

25 января 07:50
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
Жители Ростова-на-Дону недовольны качеством уборки снега, об этом они сообщили на странице сити-менеджера города Алексея Логвиненко в соцсети Instagram.

Под видео об уборке снега в Ростове жители города пожаловались на то, что снег убирается только в центральной части города.

«А нельзя ли кроме центра города, ещё какие-нибудь районы почистить? А то только на джипах можно проехать, а они не у всех», — написал один пользователь.

Также ростовчане указали на то, что не расчищена улица Краснодарская, а в микрорайоне Западном, особенно в районе пятого роддома, вообще не убирали снег.

Фото: instagram.com/logvinenko_rnd

Напомним, в донской столице в ночь на понедельник, 24 января, выпало столько снега, что на его уборку пришлось направить более 180 снегоуборочных машин. В общей сложности за ночь спецтехника вывезла из города почти 1,6 тысячи тонн снега. Кроме того, по улицам Ростова было распределено 500 тонн реагентов. Утром уборку снега в городе продолжили 600 дворников и 150 единиц спецтехники.

Материалы по теме
Почти 1,6 тысячи тонн снега вывезли с улиц Ростова после снегопада 24 января
#Новости#Город
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00