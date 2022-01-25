«Джипы есть не у всех!»: ростовчане возмущены качеством уборки снега спальных районов

Под видео об уборке снега в Ростове жители города пожаловались на то, что снег убирается только в центральной части города.
«А нельзя ли кроме центра города, ещё какие-нибудь районы почистить? А то только на джипах можно проехать, а они не у всех», — написал один пользователь.
Также ростовчане указали на то, что не расчищена улица Краснодарская, а в микрорайоне Западном, особенно в районе пятого роддома, вообще не убирали снег.
Напомним, в донской столице в ночь на понедельник, 24 января, выпало столько снега, что на его уборку пришлось направить более 180 снегоуборочных машин. В общей сложности за ночь спецтехника вывезла из города почти 1,6 тысячи тонн снега. Кроме того, по улицам Ростова было распределено 500 тонн реагентов. Утром уборку снега в городе продолжили 600 дворников и 150 единиц спецтехники.