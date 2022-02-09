«Проехать невозможно и стоит ужасная вонь»: ростовчане пожаловались на разбитые дворы

Местные жители рассказывают, что основная проблема заключается в том, что во дворе, где раньше были детские площадки и отдыхали люди, теперь стоят машины. Их оставляют не только жители окрестных домов, но и сотрудники близлежащего завода, училища, и все, кому не лень.
«Машины развозят грязь, она вся свозится на дорогу. При этом двор не убирается вообще. Листья у нас лежат годами, а со временем просто превращаются в пыль», — сообщает жительница дома Ирина Вязун.
Она добавляет, что проблема возникла не сейчас, а еще в начале нулевых, когда по жалобе местных жителей, дорогу к дому огородили бордюрами.
«Наш дом находится в низине. И теперь вода, грязь, листва — все стекает к нам. В итоге на дороге постоянно стоит вода. Зимой вместе с листьями и грязью она замерзает, да так, что проехать вообще невозможно. А там, где стоят машины образуются огромные ямы и ухабины, в которых тоже собирается вода. Летом над этим болотом кружат тучи комаров, стоит ужасная вонь», — говорит Ирина Вязун.
По ее словам, местные жители неоднократно обращались с этим вопросом в администрацию Ворошиловского района. И если в предыдущие годы им еще обещали решить этот вопрос и внести расходы в бюджет «на следующий год», что никак не удавалось, то последний ответ дал понять — проблема решена не будет.
«Мне ответили, что на этой территории находятся коммуникации и строить ничего нельзя. Раньше здесь стояли две песочницы и два столика, которые обустраивал еще вертолетный завод. Теперь все это снесли, осталась лишь горка. Но возникает вопрос — если на этом месте ничего строить нельзя, то почему здесь стоят машины? — недоумевает ростовчанка. — Из-за огромных ям уже скоро коммуникации полезут наружу. У нас и так постоянные порывы, два раза в год — стабильно. И никто ничего не предпринимает. В администрации Ворошиловского района нам сообщают, что наводить порядок должна управляющая компания, а в управляющей нас переводят на администрацию. И что теперь делать?».
Ранее со ссылкой на возмущения ростовчан, RostovGazeta сообщала, что люди скоро начнут массово покидать город из-за жилой застройки.