«Проехать невозможно и стоит ужасная вонь»: ростовчане пожаловались на разбитые дворы

«Мне ответили, что на этой территории находятся коммуникации и строить ничего нельзя. Раньше здесь стояли две песочницы и два столика, которые обустраивал еще вертолетный завод. Теперь все это снесли, осталась лишь горка. Но возникает вопрос — если на этом месте ничего строить нельзя, то почему здесь стоят машины? — недоумевает ростовчанка. — Из-за огромных ям уже скоро коммуникации полезут наружу. У нас и так постоянные порывы, два раза в год — стабильно. И никто ничего не предпринимает. В администрации Ворошиловского района нам сообщают, что наводить порядок должна управляющая компания, а в управляющей нас переводят на администрацию. И что теперь делать?».