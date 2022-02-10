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«Дороги в хлам, везде жесть»: ростовчане рассказали, почему власти не забрали Военвед

10 февраля 07:45
Фото: rostov-gorod.ru
Военвед
Ростову-на-Дону официально хотят передать 23 улицы в микрорайоне Военвед, местные жители заявили, что этот процесс длится почти 30 лет, обсуждение началось в соцсетях.

В Октябрьский район официально планируют включить 23 улицы. Они так и не успели попасть в списки муниципальной собственности.

Глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи заявил, что после завершения процесса можно будет заняться благоустройством. Местные жители в соцсетях напомнили, что Военвед пытаются передать с 1989 года.

«Живу в этом районе, здесь дороги в хлам. А во дворах жесть ямы», — пожаловался один из ростовчан.

Часть пользователей предположила, что Военвед не забирают, чтобы не приводить его в порядок и не тратить деньги.

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