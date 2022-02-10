«Дороги в хлам, везде жесть»: ростовчане рассказали, почему власти не забрали Военвед

В Октябрьский район официально планируют включить 23 улицы. Они так и не успели попасть в списки муниципальной собственности.
Глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи заявил, что после завершения процесса можно будет заняться благоустройством. Местные жители в соцсетях напомнили, что Военвед пытаются передать с 1989 года.
«Живу в этом районе, здесь дороги в хлам. А во дворах жесть ямы», — пожаловался один из ростовчан.
Часть пользователей предположила, что Военвед не забирают, чтобы не приводить его в порядок и не тратить деньги.