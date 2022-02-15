Ростовчане боятся, что заболевший коронавирусом губернатор Голубев введет карантин

Напомним, что с 14 февраля губернатору пришлось взять больничный из-за заражения коронавирусом. Болезнь он переносит легко, так как прошел вакцинацию и ревакцинацию.
Известно, что Голубев лечится амбулаторно и из дома решает рабочие вопросы. Коронавирусом он заболел впервые.
В соцсетях пользователи предположили, что глава региона после выздоровления может ввести карантин в регионе. Другие заявили, что он своевременно прошел ревакцинацию.
Многие жители региона пожелали пациенту скорейшего выздоровления. «Пускай скорее поправляется», — прозвучало в комментариях.