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Ростовчане боятся, что заболевший коронавирусом губернатор Голубев введет карантин

15 февраля 15:20
Фото: golubev.v.u
Жители Ростовской области предположили, что губернатор Василий Голубев, который заболел коронавирусом, может ввести карантин, заявили они в соцсетях.

Напомним, что с 14 февраля губернатору пришлось взять больничный из-за заражения коронавирусом. Болезнь он переносит легко, так как прошел вакцинацию и ревакцинацию.

Известно, что Голубев лечится амбулаторно и из дома решает рабочие вопросы. Коронавирусом он заболел впервые.

В соцсетях пользователи предположили, что глава региона после выздоровления может ввести карантин в регионе. Другие заявили, что он своевременно прошел ревакцинацию.

Многие жители региона пожелали пациенту скорейшего выздоровления. «Пускай скорее поправляется», — прозвучало в комментариях.

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