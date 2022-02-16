Политолог пояснил, почему место преемника Жириновского не займут кандидаты из Ростова

«Есть команды, есть люди, которые могут возглавить ЛДПР. Но новому руководителю придется нелегко. Предстоит провести большой разбор неудач, всплывших на осенних выборах. Мы же видели, что партия сильно сократила свое участие в думском процессе. Получила меньше голосов, чем хотела. В том числе не получила и ряд мест на муниципальных выборах в Ростовской области», — отмечает Антон Бредихин.