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Политолог пояснил, почему место преемника Жириновского не займут кандидаты из Ростова

16 февраля 05:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сильных политических фигур в Ростовской области не осталось — такова специфика региона, сообщил RostovGazeta Советник лидера фракции ЛДПР в 2019 году, кандидат в муниципальные депутаты по Тарасовскому району от ЛДПР в 2021 году, политолог Антон Бредихин.

Напомним, что Владимир Жириновский был госпитализирован в больницу с COVID-19. И пока врачи борются за его здоровье, много разных групп начали борьбу за его место у руля партии.

«Есть команды, есть люди, которые могут возглавить ЛДПР. Но новому руководителю придется нелегко. Предстоит провести большой разбор неудач, всплывших на осенних выборах. Мы же видели, что партия сильно сократила свое участие в думском процессе. Получила меньше голосов, чем хотела. В том числе не получила и ряд мест на муниципальных выборах в Ростовской области», — отмечает Антон Бредихин.

Рассуждая о предполагаемых преемниках Владимира Жириновского, политолог отмечает, что кандидатуры из Ростовской области не принимают участия в этой борьбе.

«Сильные политические фигуры здесь не сохранились. Это объяснимо спецификой региона, где губернатор стремится к отсутствию сильных политических конкурентов», — убежден Антон Бредихин.

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