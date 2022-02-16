Томограф специально для больных коронавирусом создали ученые из Ростовской области

Posted 16 февраля 2022, 17:07
Published 16 февраля 2022, 17:07
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Электроимпедансный томограф поможет мониторить состояние больных, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, что данное направление является одним из ключевых в плане респираторной поддержки в условиях распространения заболевания.
«Особую важность приобретает длительный прикроватный мониторинг дыхания в пред и послеоперационном периоде, а также у пациентов, подключенных к искусственной вентиляции легких», - говорится в сообщении.
На данный момент аппарат тестируют. Подготовка этим испытаниям велась совместно со специалистами Уральского оптико-механического завода имени Яламова.
Напомним, в ежедневных сводках правительства Ростовской области сообщается, что в ростовских больницах более двух десятков человек переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме и подключены к ИВЛ.