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Переболевшим COVID-19 жителям Ростовской области бесплатно продезинфицируют квартиры

17 февраля 10:55
Фото: donland.ru
В Ростовской области в квартирах людей, которые переболели коронавирусом или туберкулезом, проводят бесплатную дезинфекцию, сообщили в облправительстве.

Это необходимо для того, чтобы не заразились члены семьи пациента. Процедура бесплатная, если пациента госпитализировали или после того как он выздоровел дома.

Работают сотрудники дезинфекционной станции по заявкам. Предварительно они обзванивают жильцов, чтобы уточнить все детали.

Специалисты приезжают в специальной защитной одежде, в том числе белых комбинезонах и респираторах. Также у них должно быть специальное удостоверение.

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