На ростовских кладбищах введут пропускную систему и ограничат скорость для транспорта

Posted 18 февраля 2022, 06:25
Published 18 февраля 2022, 06:25
Modified 11 сентября 2022, 09:24
Updated 11 сентября 2022, 09:24
Планируется ввести изменения в документы, которые регулируют работу кладбищ. Максимальную скорость хотят установить на уровне 20 километров в час.
Кроме того, хотят ввести пропуска, которые будет выдавать «Служба городских кладбищ». Эти правила не будут действовать для машин, которые задействовали в похоронной процессии.
При этом обычные автомобили смогут передвигаться только по определенной заранее схеме. Отмечается, что эти вопросы власти рассмотрят 22 февраля.