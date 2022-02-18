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Posted 18 февраля 2022, 06:25

Published 18 февраля 2022, 06:25

Modified 11 сентября 2022, 09:24

Updated 11 сентября 2022, 09:24

На ростовских кладбищах введут пропускную систему и ограничат скорость для транспорта

На ростовских кладбищах введут пропускную систему и ограничат скорость для транспорта

18 февраля 2022, 06:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону предложили изменить для водителей максимальную скорость движения на территории кладбищ, говорится в проекте решения Гордумы.

Планируется ввести изменения в документы, которые регулируют работу кладбищ. Максимальную скорость хотят установить на уровне 20 километров в час.

Кроме того, хотят ввести пропуска, которые будет выдавать «Служба городских кладбищ». Эти правила не будут действовать для машин, которые задействовали в похоронной процессии.

При этом обычные автомобили смогут передвигаться только по определенной заранее схеме. Отмечается, что эти вопросы власти рассмотрят 22 февраля.

Ранее ростовчане назвали бредом строительство на кладбище приюта для животных

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#Общество#Новости
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